Zulma Guzmán podría ser considerada una posible asesina en serie, según la Fiscalía

La investigación por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá podría dar un giro. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, reveló que el caso ya no se analiza como un hecho aislado, luego de que se encontrara evidencia de un ataque similar ocurrido meses antes contra otra persona del mismo entorno familiar de Zulma Guzmán, principal sospechosa.

Según explicó la jefa de la Fiscalía General de la Nación, los investigadores lograron consolidar un expediente con soporte técnico, científico y forense que permitió establecer que el crimen de las niñas “no sería un episodio aislado”. Este hallazgo abre la puerta a que el caso sea analizado bajo una hipótesis mucho más grave.

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De acuerdo con la fiscal, los peritos encontraron evidencia concreta de un hecho ocurrido aproximadamente un año antes, que involucra a un familiar de la procesada. Se trata del caso de Elvira Restrepo, cuñada de Guzmán, quien en enero de 2025 resultó gravemente intoxicada tras consumir unos chocolates contaminados con talio.

La gravedad de su estado obligó a que fuera atendida de urgencia en la Fundación Santa Fe y posteriormente trasladada a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado. Este episodio cobró relevancia dentro de la investigación al establecerse que, en ambos casos, se utilizó el mismo método de envenenamiento.

Para la Fiscalía, este elemento resulta clave, ya que permitiría demostrar un posible patrón de conducta. En ese sentido, Camargo advirtió que el material probatorio recopilado apunta a que las autoridades podrían estar frente a un escenario de mayor complejidad.

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“Podríamos estar ante un tema de un episodio de asesinato serial”, concluyó la fiscal, al dejar claro que la investigación entra ahora en una nueva fase en la que se buscará determinar si los hechos hacen parte de una cadena de ataques bajo un mismo modus operandi.

Al mismo tiempo, un informe revelado por Noticias Caracol, indicó que la Fiscalía habría vinculado a una cómplice en el caso de Zulma, tras hallar pruebas sobre la planeación de ataques con talio.

En esta nueva arista del caso, se detectaron otros tres envíos dirigidos a, por lo menos, dos mujeres más, quienes habrían sido potenciales víctimas de envenenamiento. Una de ellas, a su cuñada.