Atención: Fiscalía imputará cargos contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe

El actual director de la Unidad Nacional de Protección es señalado de presuntas omisiones y descuidos en la seguridad del candidato. Ya hay fecha para la diligencia.

  • FOTO: COLPRENSA
    FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 23 minutos
bookmark

Este lunes se conoció que, en el marco de las labores investigativas por cuenta del crimen contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

Según confirmó EL COLOMBIANO con fuentes en la Fiscalía, uno de los delitos por los que tendría que responder el funcionario sería prevaricato por omisión, debido a las presuntas omisiones y descuidos a la hora de custodiar al también senador, quien fue víctima de un atentado en Bogotá el pasado 7 de junio de 2025.

En desarrollo...

Temas recomendados

Crímen organizado
Investigación
Justicia
Fiscalía General de la Nación
Orden público
Atentados
Elecciones
Unidad Nacional de Protección
Delito político
Homicidio
Asesinato
Fiscalía
Colombia
Bogotá
Miguel Uribe
Augusto Rodríguez
