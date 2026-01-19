Atención: Fiscalía imputará cargos contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe

Este lunes se conoció que, en el marco de las labores investigativas por cuenta del crimen contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

Según confirmó EL COLOMBIANO con fuentes en la Fiscalía, uno de los delitos por los que tendría que responder el funcionario sería prevaricato por omisión, debido a las presuntas omisiones y descuidos a la hora de custodiar al también senador, quien fue víctima de un atentado en Bogotá el pasado 7 de junio de 2025.

