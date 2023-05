“El presidente me acaba de poner una lápida”: el fiscal Barbosa responsabiliza a Petro de lo que pueda pasarle

Este viernes y en medio de una discusión de toma y dame con el mandatario, Barbosa se incluyó en ese grupo asegurando que “presidente me acaba de poner también una lápida a mí” y además, lo responsabilizó de lo que pueda pasarle.

“Mi vida y la de mis funcionarios está en riesgo. El presidente me acaba de poner también una lápida a mi, yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mi y a mi familia y recuerden que los magnicidios en Colombia fueron magnicidios de Estado”, señaló Barbosa en entrevista con W Radio.

Y es que en esa misma intervención, el fiscal general reiteró la declaración que hizo más temprano, en otro medio, sobre el presidente Petro en la que lo tildó de “dictador”.

“No hay otra que decir que el presidente está asumiendo una posición de dictadura. (...) Es un claro atentado a la independencia judicial, yo no tengo por qué reportarle nada al presidente de la República. A mí no me eligió el presidente”, reiteró Barbosa en entrevista con W Radio.