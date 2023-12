Tal como explicó Barbosa en entrevista con Blu Radio, el Acuerdo de Paz que se firmó con Petro y los demás exmilitantes del M-19 no contempló una Comisión de la Verdad o una entidad similar que sirviera para revelar lo que ocurrió durante el conflicto armado.

“La amnistía que se le otorgó a Petro y otros miembros del M-19 en 1990 no contempló la verdad, las garantías de no repetición ni la reparación integral” , dijo Barbosa argumentando el por qué debería “reabrirse ese caso”.

Justo por eso, el fiscal también intentó retractarse diciendo que lo “ideal es que el presidente Petro exponga voluntariamente su verdad” ante el país.

Para eso último, hasta propuso una Comisión de la Verdad donde acudan voluntariamente.

Además: “Capture a los narcotraficantes sobre los que tiene pruebas”: Petro le responde al fiscal en pelea por porte de drogas

De esa figura de comisiones de verdad, se sabe que son entidades no judiciales en las que los testimonios no son vinculantes y no pueden ser llevadas ante un tribunal.