Ya hay fecha de imputación de cargos contra Ricardo Roa por compra de lujoso apartamento

Un juzgado de Bogotá programó para el próximo 11 de marzo la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, dentro de una investigación relacionada con la compra de un lujoso apartamento. El delito por el que será imputado es tráfico de influencias.

El proceso judicial busca establecer si Roa habría utilizado su posición y cercanía con círculos de poder para obtener beneficios indebidos en la adquisición del inmueble, una operación que despertó alertas por sus condiciones y por el momento en el que se realizó.

En desarrollo.