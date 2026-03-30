Evite multas en Semana Santa: la señal de tránsito que debe conocer

Con la llegada de la Semana Santa, millones de colombianos se preparan para viajar por carretera hacia distintos destinos turísticos y religiosos del país. En medio del aumento del flujo vehicular, las autoridades han reiterado la importancia de conocer y respetar la señalización vial, especialmente aquella que puede orientar a los conductores en trayectos poco familiares.
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Una de las señales que toma relevancia en esta época es la SI-20 Iglesia, un elemento informativo que puede pasar desapercibido, pero que resulta útil para quienes se desplazan hacia lugares de celebración religiosa durante estos días.
Esta señal tiene como función indicar la ubicación, dirección o distancia hacia una iglesia, oratorio o centro de oración. En algunos casos, cuando está instalada justo en el lugar señalado, puede incluir información adicional como los horarios de los oficios religiosos mediante placas complementarias.