Evite multas en Semana Santa: la señal de tránsito que debe conocer

Con la llegada de la Semana Santa, millones de colombianos se preparan para viajar por carretera hacia distintos destinos turísticos y religiosos del país. En medio del aumento del flujo vehicular, las autoridades han reiterado la importancia de conocer y respetar la señalización vial, especialmente aquella que puede orientar a los conductores en trayectos poco familiares. Lea aquí: Moteros se unirán en una rodada en Bogotá para salvar vidas con la donación de sangre Una de las señales que toma relevancia en esta época es la SI-20 Iglesia, un elemento informativo que puede pasar desapercibido, pero que resulta útil para quienes se desplazan hacia lugares de celebración religiosa durante estos días. Esta señal tiene como función indicar la ubicación, dirección o distancia hacia una iglesia, oratorio o centro de oración. En algunos casos, cuando está instalada justo en el lugar señalado, puede incluir información adicional como los horarios de los oficios religiosos mediante placas complementarias.

Señal SI-20 Iglesia, importante a tener en cuenta durante la Semana Santa.

Su presencia es habitual en corredores viales que conectan con municipios o zonas de interés religioso, sobre todo en temporadas como Semana Santa, cuando aumenta la movilidad hacia estos destinos por motivos de turismo, tradición o fe. Además de esta señal, en los últimos meses el país ha implementado actualizaciones en su Manual de Señalización Vial, con el objetivo de mejorar la seguridad y brindar información más clara a todos los actores en la vía. Entre los cambios se incluyen nuevas señales reglamentarias con restricciones específicas para ciertos tipos de vehículos, ajustes en señales preventivas relacionadas con el estado de la vía y la presencia de usuarios vulnerables, así como nuevas señales para ciclistas, peatones y vehículos eléctricos. También se reforzó la señalización en túneles y zonas de obra, y se incorporaron semáforos especiales para ciclistas y temporizadores para peatones. Estas modificaciones buscan facilitar la lectura de la vía y reducir el riesgo de siniestros, especialmente en temporadas de alta circulación.

Señales de tránsito en la glorieta de San Juan con la avenida del Ferrocarril. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.