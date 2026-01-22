En tres años, UNP cuadruplicó su personal, ¿qué pasó entonces con Miguel Uribe?

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), llegó al cargo quince días después de la posesión del presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto de 2022. Desde entonces, Rodríguez —amigo personal del mandatario y excompañero de militancia en el M-19— ha logrado mantenerse a salvo de las principales tormentas políticas que han sacudido al gobierno.
En la última semana, ha sido el protagonista del Ejecutivo por el cruce verbal que tuvo con el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, a quien señaló de estar detrás, él y su esposa, de la fallida imputación de cargos en su contra por posibles omisiones en el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025 y quien en vida elevó más de 23 solicitudes para reforzar su esquema.