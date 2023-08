Cara a cara por ELN: Petro apoyó al fiscal y dejó mal parado a Rueda

La reunión exprés entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se dio en la Casa de Nariño en medio de tensiones y puyas de lado y lado.

Esta vez ambos llegaron a la mesa sacudidos por un supuesto atentado que estaría planeando el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y que pondría en riesgo la vida del propio fiscal y de otros personajes como al excomandante del Ejército, general (r) Eduardo Zapateiro, y la senadora uribista María Fernanda Cabal.

Además del agitado ambiente político y de seguridad que ya atravesaba el país por cuenta de esa información clasificada, Barbosa llegó a la reunión enojado por una serie de comentarios del Gobierno que parecían “bajarle la caña” al plan para asesinarlo.

En efecto, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, insinuó que dicha información podía haber sido inventada por personas que pretenden desestabilizar el proceso de paz que adelanta el Gobierno Petro con esa guerrilla. Textualmente, Rueda aseguró que “la atribución del ELN” podría “estar incursa en un proceso de saboteo que empieza por sectores que tradicionalmente han estado en contra de la paz y a favor de la guerra”.

Tras ese mensaje, Barbosa salió enfurecido a decir que las palabras de Rueda eran “miserables” y aumentaban el riesgo para él y para su familia. Pero no solo eso. En esas mismas entrevistas de la mañana de este viernes, el fiscal también aseguró que el jefe de Estado no lo había llamado en ningún momento y que lamentaba eso porque “no es normal” que un presidente no se pronuncie ante hechos tan graves.

Así las cosas, todo parece indicar que el presidente no solo atendió el “jalón de orejas” de Barbosa, sino que dejó sin efectos los comentarios de Rueda, quien ha sido uno de sus hombres de confianza desde que inició el Gobierno.