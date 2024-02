Algunos de los testigos de la emergencia, han dicho para medios locales, que la mujer que logró sobrevivir al fuerte incendio, intentó salvarle la vida al niño, pero no fue posible y que en ese intento por ponerlo a salvo, sufrió graves quemaduras.

Hasta el momento, la hipótesis que se tiene, es que el niño que se encontraba dentro del inmueble, se puso a jugar con un encendedor y terminó por prenderle fuego al almacén. Es por este motivo que Fernando Fiorillo, jefe de la oficina para la Gestión del Riesgo en Barranqulla, hace un llamado a las familias para que estén más pendientes de sus hijos.

“Si tienen niños, por favor no los descuiden, no les dejen a la mano los encendedores, las cajas de fósforos, porque no sabemos en qué momento pueden ocasionar un incendio”, destacó Fiorillo.