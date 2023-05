“Le llegará el momento a la Fuerza Pública para que ejerza su derecho al voto”: director de la Policía

“Él y su equipo me llaman para que los oriente y los asesore. Me sentí complacido de participar, de ayudar en algunos temas que la campaña y él me pidieron para el ciclo presidencial. Así que fue mi primer voto y eso fue histórico para mí”, contó el general.

En esa línea, el nuevo director de la Policía dejó abierta la posibilidad de que los integrantes de la institución puedan votar estando aún en servicio. “Le llegará el momento a la Fuerza Pública para que ejerza su derecho al voto (...) Hay que sopesarlo muy bien para evitar esa fractura institucional y que la política permee la fuerza pública.”, expresó el general Salamanca.