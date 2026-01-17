Denuncian que Ejército gastó $1.200 millones de pesos que eran para crisis del Catatumbo en gorras, pocillos y miscelánea

A casi un año de la firma del Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior en el Catatumbo y zonas aledañas de Norte de Santander y Cesar, el manejo de los recursos destinados a mitigar la crisis humanitaria ha quedado bajo el escrutinio público.
La medida excepcional, motivada por la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, permitió al Gobierno nacional recaudar cerca de un billón de pesos a través de nuevos impuestos para atender una región con más de 100.000 desplazados y constantes confinamientos.