Críticas y pesquisas tras la salida de Benedetti: los secretos del poder en De Buena Fuente

El ahora exembajador en Venezuela, Armando Benedetti , no estaba muy bien parado con el presidente de ese país, Nicolás Maduro. Y aunque no es claro el por qué, sí se supo que en la cita que Gustavo Petro tuvo con su homólogo venezolano esta semana en Brasil el tema se tocó. Una versión extraoficial dice que Maduro le pidió a Petro analizar un posible cambio de delegado diplomático. Y otra más indica que solo le expresó algunas dudas sobre cómo se mueve Benedetti en Caracas. Lo cierto es que, tras el escándalo de la niñera de Laura Sarabia, esa embajada quedó vacante. Eso sí, Benedetti fue el puente para el restablecimiento de relaciones.

El retraso de Itagüí por un abogado

El viernes, cuando en la cárcel de Itagüí se instaló la mesa de negociación con las bandas antioqueñas, se registró un retraso de 3 horas en el inicio formal de la cita. ¿La razón? Hay varias, pero una conocida por De Buena Fuente es que Danilo Rueda, comisionado de Paz, no estaba a gusto con la presencia del abogado Álex Morales. Testigos dijeron que Rueda pidió que se fuera y que, hasta que Morales no salió del lugar, no se autorizó el arranque. El Comisionado no ve con buenos ojos a ese abogado.