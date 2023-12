Este pronunciamiento lo hizo el alto tribunal como respuesta a una acción de tutela que interpusieron 20 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país que reclaman que el Estado no está protegiendo sus derechos, y además narraron los casos individuales y los riesgos que corren.

En ese contexto, los líderes llevaron ante la Corte Constitucional cuatro hechos con los que sustentaron que su vida e integridad personal están en grave riesgo, considerando la desprotección por parte del Estado.

Entre esas razones, expusieron que continúan las amenazas en su contra, que los esquemas de protección no tienen enfoques diferenciales entre territorio, cultura, raza, etnia y género; que las medidas de protección no son suficientes; y que no existen políticas para evitar la estigmatización que están sufriendo.