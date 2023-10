La demanda llegó a la Corte, específicamente al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Luego de analizar las circunstancias, el alto tribunal determinó que la cancelación de matrícula no fue debidamente motivada ni congruente, así como tampoco estableció con claridad la relación que existe entre las supuestas faltas del estudiante con la sanción.

De hecho, la Corte Constitucional encontró que la Universidad no investigó correctamente si Brayan efectivamente había participado en las protestas el día en el que la Policía allanó su vivienda.

“Para la Sala (Cuarta de Revisión), los hechos descritos en la sanción administrativa no superaron las exigencias de motivación y congruencia, dado que se basan en un hecho no probado, en el que no se toma en consideración los descargos del estudiante en el que negó su vínculo con los explosivos”, subrayó el alto tribunal.

La Corte Constitucional, asimismo, mencionó que a Brayan se le sancionó por un artículo del reglamento estudiantil que contiene diez sanciones para conductas graves, aunque no es claro cuál se aplica en cada caso. Para el alto tribunal, esa “es una circunstancia que deriva en la transgresión del debido proceso”.