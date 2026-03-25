Mujeres congresistas del Pacto pidieron que Hollman Morris sea apartado de RTVC por denuncias de presunto acoso sexual y laboral

En la tarde de este miércoles, María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro y Carmen Ramírez Boscán —representantes a la Cámara por el Pacto Histórico— se dirigieron al estrado para pedir justicia frente a las denuncias por acoso laboral y sexual de decenas de mujeres que señalan como presunto responsable a Hollman Morris.

Sus palabras fueron contundentes: “Solicitamos de manera inmediata que retiren a Hollman Morris (presunto victimario) de su cargo mientras avanzan los proceso correspondientes, como una medida de transparencia y garantía de no repetición”.