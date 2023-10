Rubio logró comunicarse con su familia mientras se perpetraba el ataque: “El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, había señalado Julio Rubio, padre de la joven asesinada a Caracol Radio.

Los ataques dejaron un saldo de víctimas de alrededor 600 muertos tras la masacre. Muchas de las víctimas eran turistas.

Los colombianos fueron al festival “Tribe of Nova”, en el desierto de Néguev, por motivo de celebración de su aniversario como pareja. Desafortunadamente, tanto Macías como Rubio, que se encontraban a pocos kilómetros de la zona del conflicto en Medio Oriennte, resultaron las víctimas mortales del ataque. La pareja dejó a dos hijos, un niño de 4 años y una niña de 6.