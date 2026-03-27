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Más de 15 millones de viajeros se moverán por vías y aeropuertos del país en Semana Santa: estas son las recomendaciones

Con un despliegue de casi 35.000 policías, MinTransporte lanzó el plan de seguridad para una de las temporadas más movidas del año. Además, se esperan casi seis millones de viajeros en terminales y aeropuertos.

  • Bajo la consigna de proteger la vida, las autoridades lanzaron una ofensiva total contra la siniestralidad vial y el delito. Con 200 puntos de control y vigilancia tecnológica. FOTO: Colprensa
    Bajo la consigna de proteger la vida, las autoridades lanzaron una ofensiva total contra la siniestralidad vial y el delito. Con 200 puntos de control y vigilancia tecnológica. FOTO: Colprensa
  • La movilidad en una de las zonas del país. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    La movilidad en una de las zonas del país. FOTO: Juan Antonio Sánchez
  • María Fernanda Rojas, ministra de Transporte. FOTO: Tomada de redes sociales @maferojas
    María Fernanda Rojas, ministra de Transporte. FOTO: Tomada de redes sociales @maferojas
  • Puesto de control de la Policía en las vías de Colombia. FOTO: Colprensa
    Puesto de control de la Policía en las vías de Colombia. FOTO: Colprensa
Colprensa
hace 3 horas
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Al menos 10 millones de vehículos y cerca de seis millones de pasajeros por terminales y aeropuertos se espera que se movilicen durante esta Semana Santa en el país, informó este viernes 27 de marzo el Ministerio de Transporte.

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“Esta es la cifra clave: 10 millones de vehículos, cuatro millones de pasajeros en terminales y 1.8 millones de pasajeros en aeropuertos es la movilización que esperamos; es bastante alta, viene creciendo la cifra, entre otras porque el turismo, tanto nacional como internacional, está creciendo”, afirmó María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, al entregar junto a la Policía el plan de seguridad y atención para atender este periodo vacacional.

En ese sentido, el general Wharlinton Iván Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, señaló que su institución desplegará 34.720 uniformados en todo el territorio nacional para atender la marea de vehículos que se tomarán las carreteras, así como los terminales de transporte terrestre y los aeropuertos.

De acuerdo con el oficial, la operación contempla acciones preventivas, operativas y de control en escenarios clave como destinos turísticos, ejes viales, terminales de transporte y lugares de concentración religiosa.

“Se ha dispuesto un despliegue exclusivo de 34.720 uniformados que acompañarán las actividades religiosas, turísticas y de movilidad”, explicó Gualdrón, quien además destacó el uso de capacidades logísticas y tecnológicas para reforzar la presencia institucional.

La movilidad en una de las zonas del país. FOTO: Juan Antonio Sánchez
La movilidad en una de las zonas del país. FOTO: Juan Antonio Sánchez

“Tenemos todo un componente logístico, tecnológico y de talento humano que será enfocado en diferentes planes y campañas estratégicas para proteger la vida de todas las personas”, aseguró.

El plan incluye varias líneas de acción. En materia de seguridad ciudadana, se intensificarán los controles en barrios y corredores viales para prevenir delitos como hurto, extorsión, secuestro y homicidio.

En el frente de movilidad, la campaña “No más excusas en la vía” contará con más de 4.200 uniformados de tránsito y transporte, distribuidos en 20 corredores priorizados por su alta siniestralidad.

La ministra Rojas señaló que a los uniformados que estarán en las carreteras se sumarán 6.500 personas delegadas por la ANI en los 41 corredores viales bajo concesión del país, además de 173 funcionarios en 75 municipios por parte de la Agencia de Seguridad Vial.

Habrá diferentes puntos de control en el país: atento a las recomendaciones

La jefa de la cartera de Transporte advirtió que habrá 200 puntos de control y prevención, en los que las autoridades serán estrictas con los temas de pruebas de alcoholemia, revisión del estado de los vehículos y de los permisos de tránsito.

“El control protege la vía”, afirmó la funcionaria, al pedirles a los conductores descansar lo suficiente antes de emprender un largo viaje y verificar el estado de las carreteras y del clima en las páginas oficiales de los actores del sector.

“El año pasado en Semana Santa hubo lamentablemente 246 fallecidos e invito a que esto sea una meta nacional, que lleguemos a cero, que reduzcamos esa siniestralidad que lleva a perder el valor más grande, que es el de la vida”, reclamó Rojas.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte. FOTO: Tomada de redes sociales @maferojas
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte. FOTO: Tomada de redes sociales @maferojas

El “plan éxodo” de este año irá del 27 de marzo al 1 de abril, mientras que el “plan retorno” será el 5 de abril.

En cuanto al turismo, 1.712 policías estarán enfocados en la vigilancia de destinos y la protección del patrimonio, mientras que otra de las líneas estará dirigida a la protección de niños, niñas y adolescentes, con acciones orientadas a prevenir delitos como la trata de personas y su instrumentalización.

Asimismo, la estrategia contempla operativos ambientales bajo la campaña “Colombia sin jaulas”, con controles en terminales y vías para evitar el tráfico ilegal de fauna y flora.

Puesto de control de la Policía en las vías de Colombia. FOTO: Colprensa
Puesto de control de la Policía en las vías de Colombia. FOTO: Colprensa

Según cifras de la institución, en Semana Santa de 2025 fueron capturadas 3.810 personas por delitos ambientales, mientras que en lo corrido de 2026 la cifra asciende a 1.226.

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