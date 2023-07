Siguen los coletazos del caso Odebrecht: ¿qué viene para los Zuluaga y los demás implicados?

Pasada casi una década de las revelaciones alrededor de la telaraña de corrupción que orquestó Odebrecht en Colombia y otros 11 países, no cesan los coletazos de uno de los entramados criminales más sonados del continente, el cual puso a tambalear las más altas esferas del poder. El más reciente capítulo de esta novela judicial involucra nada menos que al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga , a quien le faltaron poco más de 900.000 votos para gobernar en 2014.

Frente a David Zuluaga la situación sería diferente: “Lo importante es determinar si tenía conocimiento de estos hechos. No se sabe qué cuentas le presentaron”.

El trámite más inmediato, explica el jurista, es la imputación, en la que le comunicarán los cargos. A partir de allí, según la estrategia que asuma su defensa, Zuluaga tiene dos caminos : “Puede llegar a un preacuerdo para revelar más detalles y aceptar cargos. Tendría un descuento punitivo de hasta el 50%. El otro escenario es que no acepte cargos y vaya a juicio” , un proceso que tardaría años y en el que podría terminar encarcelado de manera preventiva.

El excandidato –a cuyas cuentas de campaña habrían ingresado 1,6 millones de dólares para contratar al publicista ‘Duda’ Mendoça –, deberá responder por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. El caso también salpica a su hijo David Zuluaga Martínez , quien fuera su gerente de campaña y a quien le imputarán fraude procesal.

En los audios revelados por Arizabaleta también hay mención a dos personajes clave en el panorama nacional: los entonces magistrados del CNE Alexander Vega y Carlos Camargo. En uno de los apartes Zuluaga dice que estuvo en el organismo electoral tratando de influir para archivar el caso: “Hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto hay que sacarlo en tablas, porque si no, se forma una crisis institucional ni la berraca’”.

Lo anterior, en referencia a no condenar a Zuluaga ni a Santos. Incluso, se conoció que la propia Fiscalía notificó, en 2017, al entonces presidente del CNE, Alexander Vega, sobre las investigaciones.

Ante las acusaciones, Vega negó “pacto o compromiso alguno sobre las decisiones”, al tiempo que defendió que sus actuaciones “siempre estuvieron bajo el marco de la ley, atendiendo las pruebas de cada expediente”. Lo propio hizo Camargo, quien declaró que “se realizaron más de 110 actuaciones administrativas” y que a Arizabaleta se le aplicó un cuestionario de 40 preguntas sin que dejara entrever lo que ahora afirma”.