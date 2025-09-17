Capturan en Bucaramanga a hombre acusado de atraer mujeres por redes para agredirlas sexualmente

La Policía Metropolitana de Bucaramanga detuvo a Gonzalo Castillo Sepúlveda, de 44 años, señalado de contactar a mujeres a través de redes sociales con falsas ofertas laborales y posteriormente agredirlas en zonas despobladas.

El caso más reciente ocurrió en abril, cuando una mujer de 51 años denunció que el hombre, tras ganarse su confianza en una aplicación de citas, la llevó a la vereda Los Cauchos, en Floridablanca. Allí la golpeó, le robó el celular e intentó abusarla sexualmente. La víctima logró escapar al fingir que estaba muerta.