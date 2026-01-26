x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

  • Sede de la Fundación Universitaria San José, en Bogotá. Foto: redes sociales
    Sede de la Fundación Universitaria San José, en Bogotá. Foto: redes sociales
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
22 de enero de 2026
bookmark

Posibles delitos

Temas recomendados

Educación
Petro
gobierno
Fundación Universitaria San José
Colombia
Bogotá
Gustavo Petro
Daniel Rojas
Juliana Guerrero
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida