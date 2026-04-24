Exclusivo | Detalles del esquema de la UNP asignado a Juliana Guerrero y la razón por la que tiene escoltas

Esta semana, la directora del Fondo de Adaptación y ex mano derecha de Petro en Presidencia, Angie Rodríguez, dijo que Juliana Guerrero tiene esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) pese a no ser funcionaria pública. Rodríguez cuestionó la rapidez con la que, en sus palabras, se habría aprobado el esquema de protección para Guerrero. Luego, en redes sociales circuló una versión que decía que Guerrero contaba con un esquema de “dos y hasta tres camionetas y entre 6 y 9, que varían de acuerdo a las circunstancias y la región”. EL COLOMBIANO investigó y obtuvo en primicia la resolución de la Unidad Nacional de Protección con los detalles de su esquema de seguridad. Tiene fecha del 13 de mayo de 2025 y se especifica que Guerrero...