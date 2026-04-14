“¿Qué hace tuiteando para meterse en campañas?”: el reclamo de Angélica Lozano a Petro tras implosión en la Alianza Verde

El ‘encontrón’ político que está dinamizando el panorama esta semana es el choque al interior de la Alianza Verde, luego de que se conocieran fuertes críticas a decisiones internas de la colectividad frente al apoyo a la campaña presidencial de Iván Cepeda. Una de las críticas provino de la senadora Angélica Lozano, quien cuestionó duramente esta decisión en un video que circula en redes sociales. La senadora Angélica Lozano aseguró a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter) que la decisión del partido Alianza Verde “es lamentable”. “Imponer, obligar y desconocer la voz de las minorías, privilegiando únicamente la de las mayorías, no solo evidencia un talante autoritario (propio del gobierno que pretenden respaldar), sino que también desconoce los fundamentos y principios democráticos de nuestro principal referente: el profesor Antanas Mockus”, afirmó.

Lozano también afirmó que esta acción lo que hace es “desconocer a las minorías dentro del partido” y agregó que “el Partido Alianza Verde decidió prohibir, impedir que podamos apoyar a Claudia López y a Sergio Fajardo”. Justamente, también señaló que esta decisión es “antidemocrática”. Además, afirmó: “Ellos han sido líderes del Partido Alianza Verde. Es una decisión antidemocrática, muy afín y muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro, que quiere una constituyente para reelegirse”.

¿Y la respuesta de Petro?

A esto se sumó el presidente Gustavo Petro, en lo que algunos sectores califican como un nuevo episodio de participación en política, quien en un mensaje publicado en su cuenta de X aseguró: “Una Alianza Verde que se llame verde debe ser una alianza con la vida y no con la muerte”.

Y allí la discusión se escaló, porque la senadora Lozano le respondió directamente al presidente: “¿Que el Partido Verde pueda votar por Claudia es aliarse con la muerte? Respete presidente @petrogustavo. El que está aliado con corruptos y matones es usted. ¿Eso es una alianza por la vida?”, escribió.

Sin embargo, la discusión no quedó ahí. La senadora también le reclamó al jefe de Estado por su participación en política (que no sería la primera vez que lo hace).

En otro mensaje, Lozano le preguntó al presidente que “si usted está en consejo de ministros a esta hora, en directo por televisión, ¿qué hace tuiteando para meterse en campañas?”, y señaló que “al menos respete a sus funcionarios y póngales cuidado, que le están hablando”.