La misteriosa desaparición de una mujer en Cundinamarca: encontraron su carro incinerado y de ella no hay pistas

Los vigilantes del condominio aseguraron que la mujer entró a su casa hacia las 11:00 de la noche en su carro. Sin embargo, afirmaron que salió minutos después con los vidrios arriba y que, por tanto, no pudieron percatarse si la mujer estaba acompañada o no.

Quien tenga información puede comunicarse a la línea 123 de la Policía o al número 3203051535, con absoluta reserva.

“Hasta el momento todo es incertidumbre, lo único que sabemos es que ella fue extraída del conjunto y no más, no logramos entender qué pasó con ella. A ella la sacaron en la noche, pero yo ya me había acostado a dormir, entonces me queda difícil saber con exactitud o creer en lo que dicen las personas de a qué horas fue que sucedió todo”, relató la madre de la desaparecida a la revista Semana.