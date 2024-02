“El mismo Gustavo Petro, que reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el gobierno de Andrés Pastrana ‘nunca sentí exclusión ni estigmatización’, y que tuvo todas las garantías democráticas, hoy me denuncia penalmente por ejercer mi derecho fundamental a expresar mis opiniones y a hacer oposición”, agregó Pastrana, tras “desempolvar” la grabación y publicarla en su cuenta de X (antes Twitter).

Lea aquí: Corte Suprema no investigará a Iván Cepeda por denuncia de Andrés Pastrana

“Ser presidente tiene un periodo fijo, pero ser ciudadano y demócrata es imperecedero, aún a riesgo de nuestra propia vida. (...) Como demócrata, respeto las diferencias pero no respondo a la violencia del lenguaje, reservado para quienes quieren lucrarse del poder pasajero, sin más ideas que la agresión verbal”, dijo el presidente antes de dicho encuentro.

“Por el momento yo vengo a reafirmarme en lo que he dicho. Vengo, reitero, a defender que nosotros como políticos podamos opinar, que los periodistas puedan opinar, que el ciudadano común y corriente pueda opinar”, señaló Pastrana. Finalmente, no hubo conciliación y aunque no hubo un “vencedor”, Petro dejó entrever sus pretensiones económicas de llegar a ganar el pleito.

Le puede interesar: Petro, acorralado por escándalos, ahora dice que quieren tumbarlo

Si el caso falla a favor del mandatario, el expresidente Pastrana tendría que desembolsar una suma de $130.000.000. En la constancia de no acuerdo conciliatorio quedó fijado que la defensa de la actual presidencia solicitó el pago de 100 salarios mínimos legales vigentes por los perjuicios morales, los cuales serían destinados a una fundación y sus programas sociales.