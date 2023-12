El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó las acusaciones del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, calificándolo de “sinvergüenza” . Uribe afirmó que Mancuso solía decir que los ‘paras’ no miraban hacia el Ubérrimo porque él no brindaba ayuda.

Mancuso, sinvergüenza, antes decía que cuando pasaban por el Ubérrimo no miraban porque yo no ayudaba. Esta finca está cruzada por vias públicas y la casa está sobre una via, donde usualmente dejan los carros de los visitantes, inclusive de la Fuerza Pública como lo hizo el Cr...

En relación con las masacres de El Aro y La Granja, Mancuso aseguró que Uribe tenía pleno conocimiento de ellas. “La Granja y El Aro, eso fue un pedido directamente también desde el gobernador Uribe a través de Pedro Juan Moreno”, señaló Mancuso en la Jurisdicción Especial de Paz, donde recientemente fue admitido.

Mancuso asevera estar tan seguro de haber recibido directrices de Uribe que le dijo a la periodista Duzán que averigüe “si no me vieron entrar en la brigada, a los batallones, a las bases, a la Policía, al DAS, a todos lados, y si no me vieron alguna vez entrando a la finca de Uribe a reunirme, en el Ubérrimo”.

Asimismo, manifestó que el exjefe de Estado le ha “mandado razones” para que entregue una declaración escrita donde se retracte de lo que ha dicho hasta ahora en contra del también exsenador. “Yo dije ‘claro, yo declaro, pero la verdad de lo ocurrido’”, narró el desmovilizado confeso exparamilitar.