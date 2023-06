¡Increíble! Más de 100 agentes de tránsito en Cali no renovaron la licencia de conducción, ¿qué pasará con ellos?

Desde el pasado 20 de junio se venció el plazo para que todos los colombianos y colombianas pudieran renovar su licencia de conducción, tras un plazo de 18 meses que el Gobierno Nacional dio para cumplir con este trámite. Sin embargo, una gran cantidad de personas se quedó sin renovar la licencia en las principales ciudad del país.

Solo en Cali, según la Secretaría de Movilidad, más de 120.000 personas no realizaron la renovación de la licencia y en los últimos días, más de 5.000 de ellas han sido sancionadas por conducir con la licencia vencida.

Pero ese no es el único inconveniente. La cantidad de agentes de tránsito en la capital del Valle del Cauca es poca y ahora ese número podría reducirse porque, según una revisión del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, 127 licencias de un total de 624 agentes no fueron renovadas, por lo que no podrán trabajar hasta que resuelvan su situación.