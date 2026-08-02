Restricción de drones y 3 mil policías: así será el operativo para la posesión en Cali

Cali se alista para convertirse en el centro político con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, un evento que trasladará por primera vez el escenario tradicional de la investidura presidencial fuera de Bogotá y que tendrá como sede la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.
En conversaciones con EL COLOMBIANO, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregaron detalles del operativo que prepara la ciudad: un despliegue de seguridad con miles de uniformados, restricción al uso de drones, recompensa por información ciudadana, corredores seguros y una coordinación especial para recibir delegaciones nacionales e internacionales.
Ambos mandatarios, prudentes en no detallar planes de seguridad nacional, coincidieron en que la prioridad será garantizar una ceremonia segura, ordenada y con capacidad para mostrar a Cali como escenario de grandes eventos internacionales.
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