Restricción de drones y 3 mil policías: así será el operativo para la posesión en Cali

Cali se alista para convertirse en el centro político con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, un evento que trasladará por primera vez el escenario tradicional de la investidura presidencial fuera de Bogotá y que tendrá como sede la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. En conversaciones con EL COLOMBIANO, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregaron detalles del operativo que prepara la ciudad: un despliegue de seguridad con miles de uniformados, restricción al uso de drones, recompensa por información ciudadana, corredores seguros y una coordinación especial para recibir delegaciones nacionales e internacionales. Ambos mandatarios, prudentes en no detallar planes de seguridad nacional, coincidieron en que la prioridad será garantizar una ceremonia segura, ordenada y con capacidad para mostrar a Cali como escenario de grandes eventos internacionales. Lea también: Centro Democrático confirmó que sus congresistas pagarán de su bolsillo traslado a Cali para posesión de De la Espriella

“La prioridad es blindar Cali”

La mandataria vallecaucana Dilian Francisca Toro explicó que el departamento trabaja de manera articulada con las autoridades nacionales, incluyendo Casa Militar de la Presidencia, para garantizar las condiciones de seguridad durante la posesión. Toro señaló que llegarán cerca de 3.000 policías adicionales para reforzar la capacidad operativa de Cali y el Valle del Cauca, además del apoyo del Ejército. El esquema contempla corredores seguros, vigilancia de puntos estratégicos como el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, para recibir a las delegaciones internacionales, y las vías de acceso a la ciudad, así como apoyo logístico para la Fuerza Pública que llegará a la región. Lea también: Senado aprobó que la posesión de Abelardo de la Espriella sea en Cali La gobernadora aclaró que la organización del evento presidencial está a cargo del equipo del presidente electo De la Espriella y de una empresa contratada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), mientras que la Gobernación cumple una función de acompañamiento y articulación institucional.

Drones y antidrones

Uno de los anuncios centrales realizados por Toro a EL COLOMBIANO fue la restricción del vuelo de drones durante los días previos y posteriores al acto de posesión. La prohibición aplicará en Cali y municipios cercanos durante el periodo definido por las autoridades, con el propósito de proteger el perímetro de la Arena USC, las rutas de las delegaciones y otros puntos sensibles. El dispositivo contará con tecnología antidrones para detectar posibles vuelos no autorizados y reforzar el control del espacio aéreo. Además, dentro del paquete de medidas preventivas la Gobernación del Valle dispuso una recompensa de $500 millones para quienes entreguen información que ayude a identificar actividades sospechosas o amenazas contra el desarrollo del evento. Siga leyendo: Polémica por reto de Daniel Briceño sobre el día de salario a congresistas que no asistan a la posesión: ¿obligados a no devengar por ley? Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que la posesión representa una oportunidad para que Cali recupere protagonismo nacional e internacional. “La decisión de realizar la ceremonia en la ciudad tiene un mensaje político de descentralización y de acercamiento del Gobierno Nacional con las regiones”, agregó. Según el mandatario distrital, Cali pasó durante años por una etapa de dificultades de seguridad y falta de acompañamiento estatal, y ahora tiene la oportunidad de mostrar su capacidad institucional. Eder defendió la elección de la Arena USC como sede principal del evento y destacó sus condiciones tecnológicas y su ubicación estratégica. Uno de los factores determinantes fue la cercanía con el Cantón Militar Pichincha, sede de la Tercera Brigada y la Tercera División del Ejército. Lea más: La posesión de Abelardo de la Espriella afectaría al fútbol colombiano; ¿qué partidos se aplazarían? Esa ubicación permitirá coordinar de manera más eficiente los movimientos oficiales y el acto de reconocimiento militar posterior a la ceremonia.

Los invitados internacionales

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella estará marcada por la presencia de líderes internacionales. La lista incluye a Javier Milei, presidente de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; y Nayib Bukele, de El Salvador. En el escenario internacional también destaca la presencia europea. El rey Felipe VI de España encabezaría la delegación española, en una señal de continuidad institucional y de acercamiento con Europa frente al inicio del nuevo mandato colombiano. Por parte de Estados Unidos, se espera al secretario de Estado Marco Rubio, acompañada por integrantes del Congreso estadounidense, entre ellos el senador Bernie Moreno. La agenda estadounidense estaría centrada en asuntos estratégicos como seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y control fronterizo. En el ámbito andino, todavía no está confirmada la presencia de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Lea más: El “León” visitará al “Tigre”: Milei confirmó asistencia a posesión de Abelardo; ¿en qué se parecen?

Seguridad inspirada en la COP16

El alcalde explicó a EL COLOMBIANO que el operativo retoma aprendizajes de la COP16, especialmente en materia de corredores seguros, coordinación interinstitucional y uso de tecnología. La ciudad contará con un esquema conjunto entre Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada para proteger accesos, zonas estratégicas y delegaciones internacionales. Eder aseguró que habrá garantías para la protesta pacífica, pero advirtió que cualquier intento de violencia, vandalismo o bloqueo “será enfrentado con contundencia”. Mientras Cali prepara el operativo de seguridad, en el Congreso crece la discusión sobre el traslado de los parlamentarios a la ceremonia. El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, ha defendido que los tiquetes de los congresistas hacen parte de las garantías institucionales necesarias cuando una sesión oficial se realiza fuera de Bogotá. Según esa postura, “no se trata de un beneficio especial sino de una obligación administrativa para permitir el funcionamiento del Congreso”. La Secretaría General del Senado confirmó los tiquetes aéreos hacia Cali para los congresistas, pero aclaró que no cubrirá alojamiento ni alimentación. En paralelo, el llamado de Iván Cepeda llevó al Pacto Histórico a preparar concentraciones alternas en Cali y Barranquilla, con presencia en “Puerto Resistencia”, una zona autodenominada así por movimientos de izquierda tras el estallido social de 2021. Lea también: Así van los preparativos de la posesión de Abelardo en Cali, ¿está garantizada la seguridad? Preguntas y respuestas