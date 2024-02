Durante un operativo de control en zonas de entretenimiento nocturno llevado a cabo en la noche del sábado en el barrio Obrero por la Secretaría de Movilidad y la Policía, se registraron actos de intolerancia a la 1:54 a.m. En confusos hechos, una persona resultó herida por... pic.twitter.com/txgnzhSWuW

De otro lado, la Secretaría de Movilidad registró 77 comparendos por diferentes faltas a la norma, así como la inmovilización 18 motos y dos automóviles.



Por su parte, la Policía no reportó capturados por la asonada, solo que durante el operativo no se registraron personas heridas, excepto un ciudadano que presentó una lesión de arma traumática en la pierna derecha la cual no revistió gravedad así como dos agentes que fueron derribados de su moto. El como y quién le causó la herida al hombre son hechos que se investigan.