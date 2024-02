La administración de Andrés Julián Rendón tiene como objetivo seguir por esta senda y multiplicar las obras hechas por esa vía y por esto del billón de pesos que aprobó el Gobierno Nacional como presupuesto máximo para hacer obras por impuestos este año, en Antioquia tienen propuestas para quedarse con una quinta parte.

Hay que decir que esas propuestas que presenta la actual administración se empezaron a desarrollar en la pasada gobernación de Aníbal Gaviria. “Nos encontramos con algunos proyectos avanzados y nos reunimos con las empresas que han apoyado esta iniciativa: Argos, Nutresa, Fundación Oleoductos de Colombia, Bancolombia, Mineros”, afirmó el director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, el economista Manuel Naranjo.

Los proyectos presentados para este año están enfocados en dos sectores: transporte, para la construcción de vías secundarias y terciarias, y educación para la construcción y dotación de escuelas. La Gobernación debe presentarle los proyectos a los ministerios en cuestión y estos deben aprobarlos antes del 15 de febrero. Después de esto, el Departamento Nacional de Planeación (que por estos días está vacante) debe dar el último aval.

Sin embargo, desde la Gobernación se han quejado de que a pesar de que presentaron los proyectos a tiempo para que les den recomendaciones y les pidan ajustes, desde el Gobierno Nacional han ido a paso muy lento y el calendario está apretado. Hace algunos días, en la Asamblea departamental, Naranjo lanzó la alerta de que los proyectos estaban en la cuerda floja porque desde los ministerios no había quién los revisara, y aprobara.

El problema, explicó Naranjo, es que durante las tres primeras semanas del año muchos funcionarios de los ministerios que trabajan como contratistas no estaban laborando porque no les habían renovado los contratos y no había quién diera respuesta a los proyectos presentados. Por fortuna, dice Naranjo, en la última semana de enero el trabajo del Gobierno Nacional fluyó un poco más y pudieron tener alguna mesa técnica para evaluar la viabilidad de los proyectos y hacer ajustes para que no se caigan.