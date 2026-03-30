Doloroso desenlace: confirman muerte de joven paisa desaparecida en México; hay un capturado

Tras más de un año de búsqueda, las autoridades confirmaron la muerte de María Camila Díaz Grajales, una joven paisa de 25 años que viajó de Medellín a México en diciembre de 2024, bajo la falsa promesa de que allí iba a poder trabajar para mejorar su calidad de vida.

Y es que a finales de ese año, esta mujer habría sido engañada para que viajara al país manito, donde supuestamente iba a ser mesera en un reconocido restaurante de Ciudad de México. No obstante, todo, al parecer, se trataba de un vil engaño por parte de una red transnacional de trata de personas.

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Díaz Grajales partió con la ilusión de un destino mejor, pero una vez llegó allí, todo lo bonito que le habían pintado se convirtió en la peor pesadilla, pues según las autoridades, terminó retenida contra su voluntad y se convirtió en víctima de explotación sexual, e incluso, fue registrada bajo un seudónimo en diferentes plataformas digitales que ofrecen servicios de ese tipo.

Ante lo acontecido, María Camila habría intentado escapar de la red y denunciar el hecho; sin embargo, según la investigación, empezó a recibir extorsiones y amenazas por parte de un grupo delincuencial mexicano -se habla preliminarmente del Cartel Jalisco Nueva Generación-, al cual, de manera inicial, se le vincula con su desaparición forzada el 26 de febrero de 2025, día en el que habría salido a hacer un supuesto servicio. Desde ese momento no se supo nada de ella ni tampoco de su última ubicación.