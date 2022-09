Por gustavo ospina zapata

Hasta hace dieciséis meses, Mateo Arango Marulanda era un muchacho lleno de vitalidad: a su trabajo como mensajero le añadía diversión, jugaba fútbol en las canchas y calles de Villa Hermosa y Manrique, iba a las discotecas a bailar con su novia o a pasarla con sus amigos entre risas, chistes y una cerveza, y ayudaba a su familia con los gastos.

Pero tanta dicha no iba a durar por siempre y terminó un día cualquiera, exactamente el 11 de mayo de 2021, paradójicamente en un momento en el que Mateo no hacía ninguna de esas cosas que tanto lo divertían y le hacían la vida tan amena.

“Eran como las 6 y 30 de la noche, yo estaba en la casa y salí a comprar una gaseosa a la tienda de la esquina, no tenía idea de lo que me iba a pasar”, recuerda este joven de casi 1,80 de estatura a quien su madre inunda de cariño para que sobrelleve de la mejor forma su nueva condición de vida. No es fácil.