Con el paso de los días, los padres de familia de los niños que sufrieron el colapso de un cielo falso dentro de un hogar infantil de Envigado el pasado martes relataron lo ocurrido con ellos al mediodía del pasado martes. Hablaron no solo de las lesiones físicas, sino de las afectaciones morales.

Otra madre que relató lo ocurrido con su hijo, Karla Rangel, comentó que si bien su hijo no sufrió afectaciones físicas por el colapso de esta placa, sí presenta afectaciones emocionales por cuenta de lo ocurrido.

“Vio como a sus compañeritos cuando le cayó un bloque les abrió la cabeza. Después de que se despertó, me dijo que el otro niño se había muerto y yo, para no frustrar mucho al bebé, le tuve que decir que sí había sangrado, pero no se murió”, expresó Rangel.

Ante lo ocurrido, la madre de familia Robles expresó que se haga una investigación rigurosa de lo ocurrido con este techo, haciendo la petición al Gobierno Nacional, inclusive, para que esclarezca la verdad, teniendo en cuenta que la estructura fue revisada por un profesional de la Secretaría de Educación de Envigado días antes de la tragedia.