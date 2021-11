Para Mariela Toro, la esposa de Javier, y sus hijos Juan Felipe, José David, Santiago y Javier Camilo el encarcelamiento ha sido una tragedia ni siquiera comparable con la muerte. “Cuando una persona se muere es más fácil aceptarlo porque no hay nada qué hacer, pero este caso es más duro”, dice Mariela. Estar lejos de su esposo y sufrir por su dolor es solo una cara de la moneda. La otra es el estigma y la discriminación que han soportado con fortaleza desde el día de la captura: el matoneo en el colegio por ser “hijos de un guerrillero”, el llanto en los grados de la universidad por no tener presente al papá, las miradas inquisidoras de los vecinos, las fiestas infantiles a las cuales los niños no fueron invitados, los profesores colegas que hablan de “la esposa del guerrillero” a sus espaldas, la imposibilidad de abrazar al padre y solo poder hablar con él por teléfono. Pero ninguno pierde la fe, aunque ya casi no les quede institución en el país en la que no hayan tocado la puerta. Seguirán luchando para demostrar la inocencia de Javier y lograr que regrese a casa.