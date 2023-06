Voraces incendios afectaron dos hectáreas de bosque en Medellín

En los 6 meses de este año, el Dagrd con Bomberos Medellín ha atendido 61 incendios de cobertura vegetal. Entre las recomendaciones para evitar mayores consecuencias del fenómeno de El Niño, se reiteran recomendaciones como evitar fogatas, no hacer quema de basuras en zona rural o boscosa y no dejar elementos tipo vidrio en zonas boscosas para que no se inicie un incendio.

El Dagrd le reiteró a la comunidad que cualquier incidente se puede reportar a la línea única de emergencias 123.