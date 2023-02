Guillermo Agudelo visita el memorial construido en honor a los 12 muertos del 23 de febrero del 63. Su papá era trabajador de El Cairo y, como la mayoría, hacía parte de la huelga. El cese de actividades era el resultado de la falta de acuerdos entre el sindicato y las directivas de la empresa. El país vivía una recesión económica por la caída del precio del café, y la inflación iba en ascenso. Eran los tiempos del anticomunismo, del Frente Nacional, del Estado de sitio.

La huelga había comenzado el 22 de enero con la bendición de 179 de los 230 trabajadores de la empresa. La cementera les había dado unas respuestas al pliego de peticiones entregado por los obreros, que no se sintieron satisfechos. La petición principal era el aumento de los salarios, pues la recesión y la inflación los estaba empobreciendo. Guillermo Agudelo no recuerda con detalle esa parte de la historia, porque todavía no trabajaba en El Cairo.

La hermana de Guillermo, Marleny, sí recuerda que tenía 13 años cuando estalló la huelga. Aunque no comprendía muy bien el conflicto entre los adultos, gozaba el cese de actividades paseando entre las ollas comunitarias, acercándose al jolgorio de los trabajadores.

Entre Guillermo y Marleny se turnan para contar lo sucedido aquel 23 de febrero. En la mañana, junto a un palo de mangos, Marleny vio pasar a un militar impecablemente vestido, que le llamó la atención. Escuchó que daba una orden: solo vamos a utilizar balas de salva. La huelga ya había tenido impacto en Medellín, donde escaseaba la materia prima para el cemento y se hablaba del cese de construcciones.