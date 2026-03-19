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Grave explosión en casa del Oriente antioqueño: esto se sabe sobre la causa

Organismos de socorro buscan a una persona que habría quedado en medio de los escombros.

  • Así quedó la vivienda donde se produjo la explosión. FOTO Alcaldía de Rionegro.
    Así quedó la vivienda donde se produjo la explosión. FOTO Alcaldía de Rionegro.
El Colombiano
El Colombiano
hace 53 minutos
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Durante la mañana de este jueves 19 de marzo se reportó una emergencia en la subregión del Oriente antioqueño, más específicamente en una vivienda de la vereda Mampuesto del municipio de Rionegro.

De acuerdo con información preliminar, se trata de una explosión que, al parecer, fue ocasionada por una pipeta de gas. De inmediato, la situación fue expuesta ante los organismos de socorro quienes se dirigieron al lugar de los hechos para proceder con las acciones correspondientes.

Tanto el Cuerpo de Bomberos del municipio como unidades del Ejército Nacional se encuentran en la zona adelantando labores de búsqueda y rescate, pues a raíz del incidente una persona habría quedado atrapada en medio de los escombros. El hecho, según el reporte inicial, no dejó a otros vecinos lesionados.

Noticia en desarrollo...

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