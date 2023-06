Gobernador de Antioquia sostiene que con la Paz Total se incrementó la criminalidad

“Esta voz unificada de los gobernadores es una manifestación del agravamiento de la situación de seguridad en el país, según lo que he percibido de las manifestaciones de los mandatarios y los secretarios de gobierno”, señaló el gobernador de Antioquia, que reconoció que el país enfrenta problemas de años atrás, pero también destacó la aparición de nuevos desafíos en los últimos meses.

El mandatario paisa también expresó su preocupación acerca de la mala interpretación de la generosidad del Gobierno por parte de los actores armados, la falta de claridad en los términos del cese al fuego y la verificación del mismo, así como los vacíos en las líneas rojas y los límites intolerables. Según Gaviria, estas circunstancias han generado una desorientación en la Fuerza Pública y un incremento de las acciones delictivas de los grupos al margen de la ley.

En cuanto a los riesgos más evidentes en los territorios el gobernador mencionó el inmenso incremento en el riesgo electoral. Destacó que las Farc han emitido un comunicado indicando que no permitirán la presencia de candidatos que no sean afines a sus intereses en sus territorios. Y señaló que por otro lado, el Clan del Golfo también en un comunicado, dice que respetarán la democracia y garantizarán que no interferirán con los candidatos ni los ciudadanos en sus territorios.

“No se sabe que es más grave, si que las Farc diga que amenazan a quienes no están con sus intereses o que el Clan del Golfo diga que si los van a dejar tranquilos; aquí el que tiene que garantizar esto es el Estado” acotó el mandatario seccional, luego de referirse además de la mención que de él hacen en el comunicado de las denominadas Autodefensas Gaitanistas, el cual calificó como una amenaza.

“Esta es como la tercer o cuarta vez en que me mencionan en sus comunicados, que yo consideraría que son amenazas directas o veladas” concluyó el gobernador de Antioquia.

En esa reunión, el ministro de Defensa, Iván Velásquez reiteró que aunque haya cese al fuego o acercamientos para la paz con grupos ilegales, las Fuerzas Militares y la Policía continuarán con su misión de combatir delitos que amenacen a los colombianos.