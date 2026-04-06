Gobernación de Antioquia radica acción de nulidad contra resolución que da beneficios a cabecillas

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció oficialmente a través de sus redes sociales que hoy lunes 6 de abril presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad -con solicitud de medida cautelar de urgencia- en contra de la resolución que expidió la Fiscalía General de la Nación para suspende las órdenes de captura de 23 cabecillas de la mesa de paz urbana del Gobierno Nacional encabezado por Gustavo Petro. Desde el pasado 31 de marzo, el mandatario departamental había dicho que procedería con esta acción, con la que pretende evitar que los criminales no sean detenidos y salgan en libertad, y además, mantener el orden, teniendo en cuenta que dicha medida podría afectar sobremanera los intereses de seguridad en Antioquia. Lea más: Los vacíos en la resolución de la Fiscalía que quita órdenes de captura a 23 cabecillas de la mesa de paz urbana Rendón fue enfático y tiene la fe puesta en que las autoridades competentes harán algo al respecto. “Confiando en las instituciones, esperamos que la medida cautelar permita suspender de inmediato los efectos de esa resolución, y evitar, en consecuencia, un perjuicio irremediable, además de reactivar las órdenes de captura y frenar los beneficios que les concedió Petro como salir de la cárcel y moverse con libertad por toda el área metropolitana, Rionegro y Bogotá”, dijo el mandatario departamental.

A su vez, añadió que no es una casualidad que justo por este tiempo, a tan solo unos meses de las elecciones presidenciales, al Gobierno Nacional de turno se le dé por actuar de tal manera, buscando quizá la forma de obtener más adeptos en su causa para sostenerse en la Casa de Nariño. “Estamos ante un acto administrativo con vicios graves: vulneró la Constitución, especialmente principios como la legalidad, la separación de poderes y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia. Es inadmisible pero al mismo tiempo muy predecible que esto ocurra en medio de la contienda electoral, a pesar de los riesgos advertidos al respecto. El país conoce lo que ocurrió cuando dejaron en libertad a ‘Calarcá’, hemos padecido las consecuencias de esa decisión del gobierno Petro y de la fiscal Camargo”, agregó Rendón. Entérese: Suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas no apresura su libertad: Fiscalía advierte a Inpec y Cárcel de Itagüí Respecto a alias Calarcá, el gobernador de Antioquia dijo que aún no entiende cómo después de dos años no ha sido revelada la información que contenían los dispositivos incautados a este cabecilla criminal, información que justificaría el trato complaciente que recibe por parte del gobierno Petro. Finalmente, Rendón utilizó la frase “Antioquia está de pie” para referirse a la posición del departamento frente a las últimas decisiones de la Fiscalía en lo que respecta a los 23 cabecillas, 7 de ellos ya en libertad por cumplimiento de condenas o beneficios previos, y otros 16 que aún permanecen recluidos en la cárcel La Paz del municipio de Itagüí.

Alias “El Montañero”, uno de los liberados más favorecidos por resolución de la Fiscalía