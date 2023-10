Su publicación en X, antes Twitter, se dio como retuit a uno de tantos comentarios que el presidente Gustavo Petro le ha dedicado al conflicto que se vive en Gaza, producto de un brutal ataque del grupo terrorista Hamás el fin de semana pasado contra Israel. La respuesta de Israel contra Palestina también ha sido despiadada y los muertos de ambos lados se cuentan por miles.

Sin embargo, lo que pudo haber sido un comentario ligero de un tuitero cualquiera, terminó convertido en un conflicto diplomático dentro de EPM, pues Erez Zaoince, director del Centro de la Cuarta Revolución Industrial de Medellín y agregado económico para Colombia y el Caribe en la Embajada de Israel, quien también es miembro de la Junta Directiva de Empresas Públicas.

EL COLOMBIANO conoció que cuando Erez Zaoince reclamó ante las directivas de la compañía, Marín fue obligado a disculparse, en dicho mensaje expresó que “nunca ha sido una declaración antisemita, de hecho he rechazado categóricamente la incursión de Hamás. Sin embargo ha habido una guerra de por medio donde también miles de civiles palestinos y árabes han perdido sus vidas. En ese comentario simplemente coincido con una de las declaraciones del presidente de Colombia en cuanto a la explicación ideológica que hace sobre el apoyo de las izquierdas y derechas al conflicto israelí - Palestino y a la ocupación discutida históricamente de Israel sobre Palestina. No es un comentario ofensivo. Es una postura personal estar de acuerdo o no con nuestro presidente y esa postura no representa la postura de la empresa”.