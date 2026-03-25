Cierre en la Avenida El Poblado se demora: Alcaldía ya confirmó cuántos días tardará el arreglo

Las obras para reparar el daño en la Avenida El Poblado a la altura del Dann Carlton, en Medellín, tardarían cerca de un mes si el clima lo permite. Así lo dio a conocer la Alcaldía de Medellín este miércoles, cuando informó cómo van los trabajos para recuperar este importante corredor vial de la ciudad tras la socavación que afectó este eje vial. Cabe recordar que la emergencia se originó el pasado 19 de marzo, cuando una fuerte lluvia —en la que en un corto lapso cayó un tercio del agua lluvia esperada en un mes— provocó una falla en la vía a la altura de la quebrada La Presidenta.

A raíz de esto, parte de la estructura que sostenía la avenida colapsó justo cuando un bus de Sabaneta cruzaba el corredor vial. El enorme cráter que surgió tras el suceso ha generado afectaciones en la movilidad y encendió las alertas por el riesgo en la zona. Según detalló el Distrito, este punto ya tenía una condición particular: la vía fue construida hace años sobre un antiguo paso de la quebrada. Con las lluvias, esa base cedió, lo que terminó causando el daño que hoy mantiene restringido el paso de vehículos en sentido Sur-Norte. Lea también: ¿Un “gato” en el tejado? Así capturaron a hombre en pleno techo de una casa de Barrio Antioquia Desde entonces, durante el pasado fin de semana se iniciaron labores previas como revisión del terreno, adecuación del área y llegada de materiales. La Secretaría de Infraestructura y su par de Medio Ambiente comentaron que para solucionar el problema, las autoridades optaron por una intervención más rápida de lo habitual: en lugar de construir todo desde cero, se están instalando estructuras prefabricadas que permiten avanzar por partes y ahorrar tiempo. Entre ellas hay grandes piezas de concreto que funcionarán como un canal cerrado para conducir el agua de la quebrada de forma segura.