“Yo no hice parte del gobierno de Daniel Quintero”: Eugenio Prieto

“Se ha venido hablando, Andrés Julián Rendón es más cercano a la consulta. Por el lado de Juan Diego Gómez, el partido (conservador) promueve la consulta en Antioquia. Yo apenas estoy avanzando, el partido (liberal) aún no me ha entregado el aval. La consulta la veo compleja porque se haría el 4 de junio. Nosotros necesitamos al menos dos meses para conversar con la ciudadanía y construir esa propuesta de sociedad que nos integre”.

“Yo mantengo la propuesta y creo que todos debemos mantener ese espíritu. Hoy más que nunca tenemos que tener esa capacidad de juntarnos alrededor de esos objetivos y propósitos del territorio, pero no es solo desde lo personal, son los sectores y actores que nos acompañan quienes deben estar buscando cómo vamos a lograr que solo uno de nosotros sea el candidato”.

“No nos podemos quedar hoy en una zona de confort. Antioquia necesita que le aportemos al debate político, de unión, de integración y de articulación de sectores y de actores alrededor de objetivos y propósitos de territorio. Yo he venido hablando del estado de incertidumbre que hay en el país y en lo local. La gente tiene miedo, hay preocupación, los empresarios se están yendo. Antioquia es un territorio que ha tenido la capacidad de juntarse alrededor de objetivos y de propósitos. Y hoy más que nunca esa conversación se tiene que dar”.

Eugenio Prieto comenzó a recoger firmas para avalar una candidatura a la Gobernación por un movimiento ciudadano, sin perder de vista la posibilidad de conseguir el aval del Partido Liberal. Espera consolidar una propuesta que ponga a Medellín y Antioquia por encima de cualquier interés particular.

¿O sea, a usted le suena más la encuesta?

“A mí me suena más otro mecanismo, que puede ser encuesta con un acuerdo de todos estos sectores y actores. Es que nos vamos a tener que sentar a conversar y a poner a Antioquia, a Medellín en el centro, por encima de cualquier interés particular o personal”.

Pero no es fácil que lleguen los partidos unidos cuando hay pujas internas por los avales, como en el conservador y posiblemente en el mismo liberal...

“Al final el partido tendrá que entregar un aval, tanto el Conservador como el Liberal y otros partidos. Yo soy respetuoso de cómo va a proceder el Partido Conservador. En mi caso, yo solicité el aval al partido, en una visita al expresidente César Gaviria. Quien logre el aval es el que recibe el apoyo oficial”.

Hay un sector del liberalismo que está con el presidente Petro y seguramente va a incidir en la campaña en Antioquia, ¿percibe algún desequilibrio a favor de esos sectores?

“Hay un sector, del cual hago parte, que no comparte la forma como se viene gobernando el país. Somos respetuosos y el presidente tiene todo el derecho de proponer sus reformas y de sacarlas adelante, pero en lo que no estamos de acuerdo es que se impongan esas reformas a como dé lugar. No puede un gobierno estar desconectado de su empresariado, de los otros sectores y actores en el país”.

Eso parece una crítica a lo que ocurre en Medellín donde se rompió el diálogo social y con el empresariado, incluso con el gobierno departamental...

“Uno de los temas que me tiene hoy a mí aquí sentado es buscar integrar como gobernador a Medellín y Antioquia. No podemos darnos el lujo de que otra vez Medellín vaya por un lado y Antioquia por el otro”.

Pero no depende solo del gobernador también se requiere la voluntad del alcalde...

“No se pueden obligar, pero lo que estamos proponiendo es que haya una integración de campañas de Medellín con Antioquia y de Antioquia con Medellín. ¿Qué le falta hoy a la alianza en la que estamos? Que construyamos una propuesta integrada y que independiente de quién se elija sea una invitación a los diferentes sectores políticos, económicos, sociales y culturales del territorio para acompañarla. Ese debe ser un compromiso: Medellín y Antioquia juntos”.

¿Y quién representaría en Medellín esos ideales?

“Soy respetuoso, hay muy buenos candidatos y candidatas, pero aspiro a que Federico Gutiérrez sea candidato a la alcaldía de Medellín y poderlo acompañar como ya lo hice en la alcaldía de Medellín”.

Usted ha liderado conversaciones con Luis Fernando Suárez, ¿cómo va el tema?

“Hicimos una invitación a Luis Fernando Suárez, lo hice personalmente, y luego lideré dentro del grupo de los cuatro la invitación en un comunicado que hicimos para que haga parte de este proceso. Estamos esperando una respuesta”.

¿Y hasta cuándo lo van a esperar?

“Esa es una pregunta que hay que hacerle a él directamente porque también el silencio puede ser una respuesta. Esta es una coalición plural donde los actores y sectores independientes están pensando en un liderazgo integrado y articulado con unos objetivos y propósitos claros y con unos límites que no se pueden pasar”.

¿Cuáles son esos límites?

“Yo creo que lo público tiene sus formas. Que en el gobierno y la democracia, la forma es el fondo. Y con el debido respeto, lo que está sucediendo hoy hay que tomarlo como un aprendizaje. Los gobernantes no pueden estar para polarizar y decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los gobernantes tienen la responsabilidad de integrar actores y sectores y de desatar la capacidad de conversar y de concertar con esos sectores y actores. Es el ejercicio de la real política. Si no, la real política desaparece. Y lo que quedan son unas posiciones subjetivas, personales, frente a cómo se deben dirigir los destinos de los territorios y las vidas de nosotros. Yo sí soy claro en eso. Si no hay posibilidad de que esos gobernantes desaten procesos de diálogo y de conversación, de inclusión, es muy difícil que logremos esos acuerdos”.

Sin embargo, le han criticado que usted haya hecho parte del gobierno de Daniel Quintero...

“Yo no hice parte del gobierno de Daniel Quintero. El último cargo público que tuve fue con Federico Gutiérrez como alcalde. Incluso voté por Federico Gutiérrez a la Presidencia. Hay personas que tomaron unas decisiones y hay unos antecedentes de por qué lo hicieron y que hoy no están en ese gobierno porque ya no comparten lo que vino pasando. Que como ellos, muchos otros fueron llevados por un discurso, por una propuesta, pero la propuesta se fue desdibujando en el ejercicio del gobierno”.

Pero estuvieron allí hasta el año pasado...

“Hay personas que están conmigo y ya no están en el gobierno”.

Pero estuvieron ahí...

“Pero Eugenio Prieto no ha hecho parte del gobierno de Daniel Quintero”.

¿Cuál es el reparo que le ve hoy a este gobierno?

“El vacío del diálogo. La incapacidad de concertar las decisiones. Y la muestra de ello son las expresiones ciudadanas de insatisfacción que se reflejan en las últimas encuestas”.