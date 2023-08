El Pacto tiene temblando a tradicionales en Barbosa

A 40 minutos de Medellín está Barbosa, el municipio más al norte del Valle de Aburrá. Y aunque allí la gente dice estar cansada y que no esperan nada bueno de la clase política, la baraja de nombres que buscan convertirse en el relevo del alcalde Édgar Augusto Gallego es amplia. Son siete los candidatos —solo una mujer entre ellos— que hoy prometen derrotar el pesimismo de los barboseños y enderezar el camino de la tierra de la piña una vez lleguen a la oficina principal del palacio municipal.

La desconfianza, valga recordarlo, no es infundada. En Barbosa varios alcaldes se han visto salpicados por escándalos de corrupción y han terminado —incluso antes de concluir sus mandatos— rindiendo cuentas ante la justicia. No hay que ir muy lejos: los alcaldes Édison García Restrepo (2016-2019) y Hernando Alonso Cataño (2012-2015) enfrentaron procesos por corrupción y terminaron en la cárcel.

Estos episodios permanecen frescos en la mente de los barboseños, quienes hoy ubican con facilidad a los candidatos que podrían tener vínculos con estas casas políticas e incluso con la administración actual, que para muchos se raja en temas de gestión. “Estamos mal en salud, porque el hospital nada que mejora, y ni qué decir del peaje que seguimos pagando en El Trapiche. Lo otro es el puente de La Estación, que se cayó en 2018 y nada que está listo”, dice un ciudadano de la localidad.

En medio de este malestar se mueven los siete candidatos que finalmente se inscribieron ante la Registraduría. Hablamos de Marcela Restrepo, avalada por el partido En Marcha; Fredy Correa, respaldado por la coalición Barbosa de primera; Juan David Rojas, de la coalición ¡Barbosa nos une!; Juan Camilo Tobón, candidato del Pacto Histórico; Jaime León Vaengas, avalado por la Alianza Social Independiente (ASI); Víctor Graciano, por Cambio Radical; y Javier Franco, la carta del Nuevo Liberalismo.

Algunos debutan en la aspiración a un cargo por elección popular, como Restrepo, Correa y Tobón; otros como Vanegas y Franco son “viejos zorros” de la política local; y Rojas y Graciano se lanzaron al ruedo en las pasadas elecciones: ya tienen cancha.

Ahora bien, detrás de estos equipos también se miden las fuerzas que acaparan poder a nivel regional. Aunque en Barbosa no hay un cacique único que marque el compás para cada elección, los personajes más nombrados en el pueblo son el senador conservador Carlos Andrés Trujillo y el hoy candidato a la Gobernación por la misma colectividad, Juan Diego Gómez.

Trujillo y Gómez, contrario a la distancia que dicen tener en la esfera política departamental y nacional, en Barbosa hicieron llave para recuperar la Alcaldía. Recordemos que el alcalde Gallego —respaldado por una coalición de varios partidos, entre ellos el Verde, la U y el Liberal— se sobrepuso en 2019 a Juan David Rojas, ingeniero ambiental que fue entonces el candidato de los conservadores y hoy repite aspiración.

Aunque este último dice ser el candidato “del pueblo”, varios sectores lo asocian con el establecimiento. Si bien Rojas compite mediante un movimiento que avaló luego de la recolección de más de 20.000 firmas, en esta ocasión no solo recibió el coaval del Partido Conservador sino que es respaldado por el Liberal, Verde, Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), Gente en Movimiento y Colombia Renaciente. Además, según cuenta, la lista del Centro Democrático al Concejo también lo acompaña en su aspiración.

Lo que no está tan claro es quién es el candidato de la continuidad. Los secretarios de despacho han aterrizado en campañas como la de Rojas —que ahora tiene avales de las mismas colectividades que respaldaron a Gallego en su momento— y la del médico Víctor Graciano. A su campaña adhirió previo a las inscripciones oficiales Fran Esteban García, a quien identificaban como la carta del alcalde.

“Hemos decidido conformar una alianza y ponernos de acuerdo por la Barbosa que nos hace vibrar y con la que tenemos un compromiso de reconocer las necesidades planteadas por sus habitantes”, se lee en una misiva publicada por García y Graciano en julio pasado. Sin embargo, y como es común por estas fechas electorales, ahora nadie quiere con el alcalde Gallego.

Sostiene Rojas que contrario a la percepción ciudadana no tiene vínculos con el mandatario; que, de hecho, le hizo control político a través de la curul de oposición con la que llegó al Concejo en la elección pasada. Y sobre el exalcalde García, con quien también se le relaciona, afirma: “No tenemos ninguna relación y no nos vamos a sentar a conversar. Hace ocho años lo apoyamos a la Alcaldía, pero no volvimos a hablar”.

El médico Graciano también desvirtúa cualquier alianza con la continuidad, pese a la adhesión que recibió en su equipo a través del Partido de la U. Asegura: “No he conversado ni he cruzado una palabra con el actual alcalde. No tenemos ninguna conexión”. Pero en la calle esta afirmación no convence.