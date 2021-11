Audio comprometería a Quintero con campañas para el Congreso

"Yo apoyé al doctor Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín y somos amigos, pero últimamente yo no me he reunido con él. Estoy esperando saludarlo, por supuesto, es mi gran amigo (...) Yo soy médico, estoy haciendo mi campaña con el gremio de la salud, con los bomberos de Antioquia (...) pero no tengo absolutamente ningún apoyo de la Alcaldía de Medellín ni de nadie", dijo.

Del mismo modo, al ser preguntado por el envío de hojas de vida a un funcionaria de la Alcaldía, este afirmó que "cualquier persona puede mandar hojas de vida a la Alcaldía de Medellín".

"Es que de hecho ellos tienen un portal para uno mandar las hojas de vida. O sea, es que dónde está el delito", agregó.

Lo que dijo Luna

David Luna rspondió que no conoce el audio en el que Misael Cadavid asegura que tendrán el apoyo de Quintero en las elecciones legislativas.

También aseguró que hasta el momento no tenía ninguna fórmula en Antioquia, ni en ningún otro departamento porque, incluso, todavía no ha decidido si se lanzará al Senado. Así mismo, negó haber tenido algún encuentro con el alcalde de Medellín.

No obstante sí confirmó sus encuentros con Misael Cadavid y Luis Pérez, aspirante a la Presidencia por firmas.