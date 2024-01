¿Qué sucede entonces con los chitales avistados en inmediaciones de la Hacienda Nápoles?

“Hicimos la solicitud de incorporarlos como especie invasora, porque yo los he visto personalmente, desde hace mucho tiempo, como individuos aislados. No los tenemos muestreados. No sabemos cómo se comportan las poblaciones. Yo no he visto manadas de chitales. Estamos continuamente en territorio y no hemos visto. Tampoco hemos recibido reportes de presencia de manadas, pero sí te confirmo que hay individuos. Sí”.

¿Qué se espera que pase ahora con ellos?

“La idea es que se incorporen al listado de especies invasoras. Estuvimos años diciendo que el hipopótamo del Magdalena Medio se comporta como una especie invasora... En el 2021 se incorporó al listado”.

Casi tres décadas después de que quedaran abandonados a su suerte, luego de la muerte de Pablo Escobar...

“Estuvimos diez años diciéndole al Ministerio, vea, este comportamiento de esta especie es invasor. Igual con los chitales, esos animales llevan 40 años en el territorio. Están ahí”.

¿Qué constituye un comportamiento invasor?

“Es cuando una especie que es foránea de un territorio encuentra unas condiciones que favorecen su reproducción y dispersión. El hipopótamo en su ambiente natural tiene presión por recursos, porque está sometido a estaciones climáticas y a fenómenos de sequía, tiene presión por depredadores naturales, como puede ser el cocodrilo del Nilo, leones, hienas, que pueden atacar sus crías. Si los trasladas a un país como Colombia, en el que no tienen depredadores naturales, tienen comida todo el tiempo, un ambiente tropical, se encuentran unas condiciones para prosperar. Ellos inicialmente empezaron en un punto, la población fue creciendo, hay un fenómeno que se llama lucha por territorialidad, es decir, yo ya estoy viendo que puedo competir por el liderazgo de la manada, pierdo, pero cuando pierdo me voy por ahí con una o dos hembras. Y ese traslado a otro lugar es un inicio y se va a ir expandiendo. Eso es un comportamiento invasor”.