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Cayeron dos presuntos secuestradores del Clan del Golfo en Antioquia: así engañaban a sus víctimas

Según las autoridades, obtenían rentas criminales de hasta $300 millones al mes.

  • Uno de los hombres capturados por secuestro extorsivo en Antioquia. FOTO Policía.
    Uno de los hombres capturados por secuestro extorsivo en Antioquia. FOTO Policía.
El Colombiano
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hace 35 minutos
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Mediante orden judicial, la Policía Antioquia a través del GAULA y en coordinación con la SIPOL, capturó el pasado 30 de marzo en los municipios de Bello y Rionegro a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo.

De acuerdo con la investigación, los señalados operaban bajo la modalidad de falso servicio: primero, contactaban a sus víctimas indicándoles que tenían un trabajo para ellas. Luego las hacían ir a lugares remotos en zonas rurales de municipios como Marinilla y La Ceja, donde otros integrantes de esa estructura delincuencial las interceptaban y las secuestraban, para después exigir dinero a sus familiares o cercanos por su liberación.

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Producto de estas actividades ilegales, la Policía indicó que este grupo criminal obtenía rentas ilícitas, al mes, entre $150 y $300 millones.

Alias Marranero fue uno de los capturados, quien tiene anotaciones judiciales por los delitos de receptación, violencia intrafamiliar, lesiones personales, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Y a ambos detenidos se les atribuyen los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, secuestro extorsivo y hurto, conductas que venían afectando la seguridad y convivencia ciudadana.

“Con este resultado la Policía Nacional en Antioquia ratifica ese compromiso con la lucha frontal contra las estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana e invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo garantizando siempre la absoluta reserva”, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Un celular fue incautado durante los registros de allanamiento, en el que se espera encontrar más evidencia sobre otros posibles involucrados.

¿Qué tener en cuenta para no caer en este delito?

Entre las recomendaciones que dan las autoridades, están no brindar datos personales completos a los supuestos clientes que se contactan para solicitar un servicio, sino entregar datos empresariales básicos.

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También es importante recolectar con precisión los datos del cliente, sus números de contacto y una dirección exacta a la cual dirigirse para hacer el trabajo, así como verificar que no sea en una zona inhóspita o demasiado alejada del casco urbano. Además, recomendaron no entregar la identificación plena del vehículo en el cual se va a llegar al punto de encuentro.

El llamado a la ciudadanía es a que, ante cualquier sospecha o inconsistencia, se comuniquen a la línea nacional 147, que funciona las 24 horas del día, para denunciar estos hechos o solicitar orientación sobre un caso.

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