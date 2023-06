Carrasquilla, Correa y Vélez hablaron de marihuana y corrupción en el conversatorio No Apto para Fanáticos

Continuó el conversatorio donde hablaron sobre temas de coyuntura nacional, específicamente en temas relacionados con el consumo y regulación de la marihuana. Aquí Vélez se mostró a favor de su uso y regulación, pero enfatizó en que se deben realizar campañas de prevención y regulación en la población. Mientras tanto, Carrasquilla propuso “garrote y zanahoria”, es decir, llevar a la cárcel a los vendedores y no al consumidor y mejorar la política de salud mental. Finalmente, Correa dejó una posición firme al respecto, al manifestar que el “consumo de marihuana en personas mayores de 21 años no es adictiva y no genera ningún deterioro mental”. Y que se debe establecer que no se pueda consumir en algunos lugares públicos y más bien establecer zonas específicas para su consumo.

Correa apoyó su concepto sobre este tema señalando que en los últimos tiempos ha estado leyendo investigaciones al respecto que avalan su declaración.

Al respecto, el proyecto “Échele cabeza” de la Corporación Acción Técnica Social, ha argumentado que el consumo abusivo de marihuana sí puede desencadenar efectos neurológicos a largo plazo, especialmente, para el usuario que consuma habitualmente. “No puede recordar de una manera más eficiente como un usuario que consume literalmente de manera recreativa y social (una vez cada tanto o en ocasiones especiales)”.

Además, Correa y Vélez dijeron que votarían “sí” de haber hecho parte del Congreso en el debate final de la semana pasada acerca de la regulación del cannabis, la cual hundió el Congreso. Carrasquilla sí se mostró en desacuerdo.