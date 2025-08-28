Yamaha Rinding Academy es un programa global de Yamaha Motor Co. Ltd., por medio del cual la ensambladora de motocicletas, Incolmotos Yamaha, aporta a la seguridad vial como parte de su ejercicio de responsabilidad social y formación en conducción segura. Se trata de un curso teórico-práctico que busca formar e implementar técnicas de manejo seguro de motocicletas. Este consiste en un entrenamiento en técnicas de conducción y corrección de fallos al realizar diferentes maniobras en estos vehículos, formando conductores responsables, capaces de transmitir conocimientos adquiridos a su comportamiento en las vías, aportando a entornos más conscientes y seguros para todos los actores viales.

Costumbres sanas y segura en la conducción

Incolmotos Yamaha cuenta con instructores formados por Kato Yoshiaki, expiloto japonés del Campeonato Mundial Moto GP e instructor líder del programa de Yamaha, quien ha certificado instructores bajo el modelo de capacitación y entrenamiento estandarizado por la casa matriz de Yamaha Motor Co. en Japón. En el Yamaha Riding Academy – YRA, los conductores se capacitan en: percepción del riesgo; tiempo de reacción; visibilidad en la vía y puntos ciegos; importancia de los elementos de protección, entre otros aspectos clave. Entre 2024 y lo que va del año 2025 se han certificado 2.725 conductores de diferentes empresas e instituciones como Pintuco, Inducascos, Alarmar, la Federación Nacional de Cafeteros, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Pintuco, Inducascos, la Policía Nacional, y otras compañías nacionales que tienen ARL por medio de SURA. Con este programa de responsabilidad social, seguridad vial y formación de conductores, Incolmotos Yamaha busca continuar impactando entidades de los sectores públicos y privados en todo el territorio nacional con una formación con las herramientas necesarias para recorrer cada trayecto con conciencia, seguridad y responsabilidad.

El YRA es un camino de aprendizaje que no solo fortalece las habilidades de conducción en las vías, sino que también enriquece cada experiencia sobre dos ruedas. Foto: cortesía.

“Movemos Colombia”

Incolmotos Yamaha hace parte de “Movemos Colombia”, un movimiento fundado por las ocho ensambladoras más importantes del país que, a su vez conforman la Cámara de la Industria de las Motocicletas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), cuya misión es unir a diversos actores dentro de la industria para idear soluciones efectivas a los desafíos que surgen alrededor del uso de motocicletas, incluyendo temas de movilidad, sostenibilidad y seguridad vial. Incolmotos Yamaha está segura que la seguridad vial es un compromiso que se construye entre todos. “Por esto, trabajamos en iniciativas de conducción segura y nos unimos con orgullo a la campaña El Destino es Volver, liderada por la Cámara de la Industria de las Motocicletas de la ANDI”, afirmó Juan Carlos González, presidente de Incolmotos Yamaha.

Más que un curso, una experiencia de aprendizaje