Yamaha Rinding Academy es un programa global de Yamaha Motor Co. Ltd., por medio del cual la ensambladora de motocicletas, Incolmotos Yamaha, aporta a la seguridad vial como parte de su ejercicio de responsabilidad social y formación en conducción segura.
Se trata de un curso teórico-práctico que busca formar e implementar técnicas de manejo seguro de motocicletas. Este consiste en un entrenamiento en técnicas de conducción y corrección de fallos al realizar diferentes maniobras en estos vehículos, formando conductores responsables, capaces de transmitir conocimientos adquiridos a su comportamiento en las vías, aportando a entornos más conscientes y seguros para todos los actores viales.