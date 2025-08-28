Fiel a su compromiso de transformar la tierra en alimento, energía verde y combustible renovable desde su fundación en 1918, Riopaila Castilla es una empresa que basa su estrategia de negocio en la generación de valor, el relacionamiento con grupos de interés, la sostenibilidad, el cuidado del suelo, el desarrollo territorial, la promoción del empleo en zonas de operación inmediata, la innovación y la agricultura regenerativa. Este último, una práctica que, en palabras de Guillermo Carvajal, gerente de Asuntos Corporativos, “incrementa la productividad en el campo mediante la mejora de la salud del suelo. Sus acciones promueven el cuidado y la protección de la biodiversidad y el agua, la incorporación de residuos de cosecha, y el manejo integrado de plagas usando control biológico”.

Riopaila Castilla redujo en un 85% el uso de insecticidas químicos con el control biológico y la fertilización de manera localizada. Promueve el uso de variedades de caña, según las características del terreno y las condiciones agroecológicas, y protege más de 7.000 hectáreas de bosque y corredores biodiversos propios en el país, donde ha identificado más de 300 especies.

Además, hace unos meses, junto a Nestlé y The Nature Conservancy, construyó un Código de Conducta para la Producción de Caña con enfoque regenerativo.

“La agricultura regenerativa está alineada con varios ODS, entre ellos, la Acción por el Clima, porque fortalece la resiliencia de los cultivos ante el cambio climático y genera beneficios sociales y económicos en las comunidades donde operamos”, agrega Guillermo Carvajal.

Actualmente, el grupo empresarial trabaja con seis asociaciones de usuarios de ríos para proteger y conservar cuencas hídricas; acompaña a las familias agricultoras que les proveen el 99% de la materia prima para implementar buenas prácticas de gestión del recurso hídrico, nutrición del cultivo y uso de variedades más acordes al tipo de suelo y las condiciones climáticas.

En total, llega a 36 municipios de Colombia con agricultura regenerativa, una apuesta que involucra al 100% de sus proveedores de caña.

El gerente de Asuntos Corporativos destaca otras iniciativas de valor, entre ellas RioAliados, un programa con el que ha fortalecido más de 100 pequeñas y medianas empresas vallecaucanas y caucanas desde 2022, ayudándolas a crecer de forma sostenible y a ser más competitivas. También resalta Caminos Rurales, una estrategia que le apuesta al mejoramiento de vías rurales en los municipios donde hace presencia. A la fecha, ha intervenido más de 900 kilómetros en el Valle, Cauca y Vichada, junto a gobiernos locales y líderes comunitarios. Finalmente, está el Fondo Concursable Riopaila Castilla Más, a través del que entrega recursos económicos para iniciativas de base comunitarias, sociales, ambientales y económicas: 59 propuestas apoyadas, impactando a más de 65.000 personas en Valle y Cauca

