Su historia refleja la visión de Grupo Bios, compañía con más de 70 años de trayectoria en el sector agroindustrial, que ha hecho del cuidado de sus colaboradores una prioridad. Según Juliana Velásquez, responsable (e) de Gestión Humana, programas como Ruta Progreso les permite ver a cada trabajador más allá de su rol: como una persona con familia, sueños, retos y realidades que impactan su desempeño.

Su paso por Ruta Progreso también le dio el impulso para cumplir un sueño que había postergado durante años: hacer una carrera profesional en Archivística e Inteligencia de Negocios, convencida de que nunca es tarde para crecer. Gracias a las herramientas de organización financiera aprendidas, ha logrado costear sus seis semestres sin endeudarse. También ha mejorado sus hábitos alimenticios y su disciplina, logrando un equilibrio entre su rol como madre, pareja, profesional y estudiante. “Cuando reciba mi título sentiré que todo el esfuerzo valió la pena y Ruta Progreso fue clave para lograrlo”, afirma con orgullo.

Cuando ingresó al programa, Sandra pensó que no tendría tiempo para participar. Sin embargo, las asesorías en salud, finanzas y bienestar le permitieron reorganizar su vida. Aprendió a controlar gastos, priorizar inversiones y mejorar su alimentación.

Frente a este reto, iniciativas como Ruta Progreso de Comfama demuestran que el bienestar integral no es un lujo, sino una estrategia de desarrollo empresarial. Y para evidenciarlo basta con escuchar la experiencia de personas como Sandra Milena Sáenz Serna, coordinadora nacional de Archivo en Grupo Bios.

En Colombia, tener un empleo formal no siempre es sinónimo de estabilidad. De hecho, según un estudio del CESA en 2023, uno de cada tres trabajadores formales está en riesgo de caer en la pobreza multidimensional . Esto significa que, aunque cuenten con un ingreso, sus condiciones de vida pueden verse comprometidas por carencias en educación, salud, vivienda, acceso a servicios o seguridad alimentaria. Un panorama que, además de impactar a las familias, afecta la productividad y sostenibilidad de las empresas.

La empresa ha implementado mentorías financieras, asesorías en salud física y mental, y beneficios como bonos alimentarios, alcanzando a más de 50 trabajadores y sus familias. Este acompañamiento ha fortalecido la conexión de los empleados con la organización, incrementado la productividad y disminuido la rotación. “Cuando los trabajadores se sienten visualizados y apoyados se ponen la camiseta y dan la milla extra”, afirma Velásquez. Para ella, el valor del programa está también en su capacidad de llegar al núcleo familiar porque al incluir la familia en el proceso de transformación se generan cambios más profundos y duraderos. Incluso, trabajadores que al inicio dudaban en participar por temores o desconfianza, hoy reconocen que fue una oportunidad para abrirse, aprender y mejorar su calidad de vida. “Cuando logramos que una persona entienda que no es solo un número, sino alguien que merece ser escuchado y acompañado, es cuando realmente fortalecemos el tejido humano de la empresa”, concluye.

Esa es precisamente la apuesta de Ruta Progreso, un programa de Comfama que desde 2021 ha llegado a cerca de 70 empresas como Flores El Trigal, Grupo Nutresa, Haceb, Grupo Bios, Nequi, Flores El Capiro y Corona y con el que ha impactado directamente a más de 1.170 trabajadores, los cuales junto a sus familias suman más de 3.000 personas. En su nueva versión, la iniciativa se ha rediseñado para ofrecer un acompañamiento más profundo y personalizado de 14 meses, con tres pilares:

-Seguridad alimentaria: bono mensual de $155.000 durante los primeros seis meses.

-Acompañamiento psicosocial personalizado: mentores profesionales trabajan con cada familia en el desarrollo de hábitos, mentalidad de crecimiento y objetivos de vida.

-Conexión con el ecosistema empresarial: acceso a programas de formación y bienestar de Comfama y capacitación para líderes y gerentes en liderazgo consciente, conversaciones con propósito y comprensión de problemáticas como la pobreza multidimensional. Además, las empresas participantes reciben datos clave sobre la situación real de sus colaboradores, lo que les permite tomar decisiones más acertadas en bienestar y disminuir “costos invisibles” derivados de problemas como el estrés, el endeudamiento o los conflictos familiares.

Para Pablo Rendón, responsable del programa, el valor de Ruta Progreso radica en que une a tres actores alrededor de un objetivo común: empresas, familias y Comfama, trabajando juntos por retos estructurales de país como el fin de la pobreza y el hambre cero, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Es una oportunidad para que las organizaciones construyan futuro, fortalezcan la movilidad social y aseguren su sostenibilidad a largo plazo”, dice. En esta nueva versión, añade, se ha escuchado a las empresas y a las familias para diseñar un modelo flexible que atienda necesidades reales, con un enfoque en la medición de impacto para evidenciar los cambios logrados. “No se trata solo de intervenir durante un tiempo y ya, sino de dejar capacidades instaladas en las organizaciones y en los hogares para que el bienestar continúe más allá del programa. Eso, al final, también es productividad, competitividad y desarrollo”, asegura Rendón.

Con Ruta Progreso, Comfama y las empresas demuestran que cuidar de quienes hacen posible cada uno de sus logros no solo es un acto de responsabilidad social: es una decisión estratégica que define el rumbo de los negocios y del país.

