En Colombia, tener un empleo formal no siempre es sinónimo de estabilidad. De hecho, según un estudio del CESA en 2023, uno de cada tres trabajadores formales está en riesgo de caer en la pobreza multidimensional. Esto significa que, aunque cuenten con un ingreso, sus condiciones de vida pueden verse comprometidas por carencias en educación, salud, vivienda, acceso a servicios o seguridad alimentaria. Un panorama que, además de impactar a las familias, afecta la productividad y sostenibilidad de las empresas.
Frente a este reto, iniciativas como Ruta Progreso de Comfama demuestran que el bienestar integral no es un lujo, sino una estrategia de desarrollo empresarial. Y para evidenciarlo basta con escuchar la experiencia de personas como Sandra Milena Sáenz Serna, coordinadora nacional de Archivo en Grupo Bios.
Cuando ingresó al programa, Sandra pensó que no tendría tiempo para participar. Sin embargo, las asesorías en salud, finanzas y bienestar le permitieron reorganizar su vida. Aprendió a controlar gastos, priorizar inversiones y mejorar su alimentación.
Su paso por Ruta Progreso también le dio el impulso para cumplir un sueño que había postergado durante años: hacer una carrera profesional en Archivística e Inteligencia de Negocios, convencida de que nunca es tarde para crecer. Gracias a las herramientas de organización financiera aprendidas, ha logrado costear sus seis semestres sin endeudarse. También ha mejorado sus hábitos alimenticios y su disciplina, logrando un equilibrio entre su rol como madre, pareja, profesional y estudiante. “Cuando reciba mi título sentiré que todo el esfuerzo valió la pena y Ruta Progreso fue clave para lograrlo”, afirma con orgullo.
Su historia refleja la visión de Grupo Bios, compañía con más de 70 años de trayectoria en el sector agroindustrial, que ha hecho del cuidado de sus colaboradores una prioridad. Según Juliana Velásquez, responsable (e) de Gestión Humana, programas como Ruta Progreso les permite ver a cada trabajador más allá de su rol: como una persona con familia, sueños, retos y realidades que impactan su desempeño.