Colsubsidio lidera la innovación empresarial en Colombia

En un entorno donde la innovación suele asociarse con startups o empresas de tecnología, Colsubsidio, la empresa social líder del país, rompió el molde. Escaló del puesto 26 en 2022 al primer lugar en la edición 2025 del Ranking de Innovación Empresarial de la ANDI, superando a más de 300 empresas y consolidándose como referente nacional en innovación y transformación organizacional.

Con más de seis décadas de trayectoria, Colsubsidio ha acompañado a miles de empresas colombianas en el desarrollo de soluciones que impulsan la productividad y la competitividad. Su visión de innovación no se limita a adoptar tecnologías de punta, es un modelo estructurado que conecta estrategia, cultura y ejecución con un propósito claro —cerrar brechas sociales y generar valor sostenible para el país.

Desde sus inicios, la innovación ha hecho parte del ADN de Colsubsidio y desde 2015 se estableció la innovación como eje transversal y estratégico en sus 14 unidades de servicio, que abarcan sectores como salud, vivienda, crédito, educación, hotelería, cultura, recreación y productividad empresarial. El modelo se basa en cuatro ejes: evolución del portafolio de servicios, reinvención de procesos operativos, transformación de la experiencia del usuario y desarrollo de proyectos estratégicos de alto impacto.

En el último año ha impulsado más de 162 proyectos de innovación, involucrando a 600 personas en su creación y ejecución. La clave ha sido un enfoque descentralizado donde cada equipo tiene la capacidad y las herramientas para transformar lo que hace. La cultura innovadora se construye día a día con acciones concretas:

Formación y participación: más de 3.200 trabajadores participaron el último año en programas de capacitación en innovación y más de 100 se certificaron en metodologías especializadas.

Trabajo colaborativo y equipos diversos: la conformación de grupos multidisciplinarios fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar lo evidente para encontrar soluciones de alto impacto.

Innovación abierta: alianzas con universidades, centros de investigación, aceleradores y startups permiten co-crear soluciones y conectar el conocimiento académico y el talento emprendedor con necesidades reales.

Espacios de cocreación y aprendizaje continuo: promueve la investigación de tendencias, la experimentación y el ensayo como parte natural del trabajo, entendiendo que cuando las cosas no salen bien, hay oportunidad para mejorar y aprender en los equipos.

Para Colsubsidio, la posición en el ranking es un reconocimiento valioso, pero no el objetivo final. “Nos enorgullece ser la empresa más innovadora de Colombia, pero no nos basta con eso. Necesitamos que todas las empresas sean innovadoras, porque si hay innovación hay consolidación, productividad y empleo”, afirma Juan Manuel Bottía, gerente de Innovación de Colsubsidio. El ascenso de Colsubsidio en el ranking demuestra que la innovación no es exclusiva de empresas jóvenes o tecnológicas, y que puede florecer en cualquier organización siempre que exista una cultura sólida, una estrategia clara y la convicción de que cada reto es una oportunidad para transformar

*Contenido en colaboración con Colsubsidio.